Ausblick: Holmen Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Holmen Registered A lässt sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Holmen Registered A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 SEK gegenüber 3,87 SEK im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,57 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Holmen Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,43 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,57 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 18,47 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,44 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,06 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at