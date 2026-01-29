Holmen AB Registered a Aktie

WKN DE: A2JK8T / ISIN: SE0011090000

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Holmen Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Holmen Registered A stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,10 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Holmen Registered A noch 3,54 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Holmen Registered A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,47 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Holmen Registered A 5,51 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,96 SEK im Vergleich zu 18,02 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 22,45 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 22,76 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

