Ausblick: Holmen Registered A legt Quartalsergebnis vor

Holmen Registered A lässt sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Holmen Registered A die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,54 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Holmen Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 4,20 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,37 Prozent auf 5,47 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Holmen Registered A noch 4,70 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,82 SEK, gegenüber 18,50 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 21,40 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 19,48 Milliarden SEK generiert worden waren.

