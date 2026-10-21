Ausblick: Holmen Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Holmen Registered A präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 3,07 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,11 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,48 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,33 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,41 SEK, gegenüber 18,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 22,12 Milliarden SEK im Vergleich zu 22,06 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at