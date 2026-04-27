Ausblick: Holmen Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Holmen Registered A wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,59 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,78 SEK erwirtschaftet wurden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,73 Milliarden SEK gegenüber 5,97 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,07 Prozent.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,71 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 18,47 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,97 Milliarden SEK, gegenüber 22,06 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at