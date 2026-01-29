Holmen AB Registered b Aktie

Holmen AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH43 / ISIN: SE0011090018

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Holmen Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Holmen Registered B gibt am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,06 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,54 SEK je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,48 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,51 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,00 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 18,02 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 22,45 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 22,76 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Holmen AB Registered Shs -B- 31,34 -3,69% Holmen AB Registered Shs -B-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

