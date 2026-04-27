Holmen AB Registered b Aktie
WKN DE: A2JH43 / ISIN: SE0011090018
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Holmen Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Holmen Registered B lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 SEK. Im Vorjahresquartal waren 4,78 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,70 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,97 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,67 SEK, gegenüber 18,47 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 21,94 Milliarden SEK im Vergleich zu 22,06 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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