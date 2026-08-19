Holmen AB Registered b Aktie
WKN DE: A2JH43 / ISIN: SE0011090018
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Holmen Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Holmen Registered B lädt am 20.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,24 SEK je Aktie gegenüber 3,87 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,42 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,57 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,53 SEK im Vergleich zu 18,47 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 21,48 Milliarden SEK, gegenüber 22,06 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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