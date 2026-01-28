Ausblick: Hologic legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hologic wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hologic ein EPS von 0,870 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Hologic 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,07 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hologic 1,02 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,53 USD, gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 4,28 Milliarden USD im Vergleich zu 4,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

