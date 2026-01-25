Ausblick: Home Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Home Bancorp wird am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Home Bancorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 27,04 Prozent auf 37,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Bancorp noch 51,3 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,80 USD je Aktie, gegenüber 4,55 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 148,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 199,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at