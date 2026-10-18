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18.10.2026 07:01:06

Ausblick: Home Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Home Bancorp wird am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 23,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,96 USD im Vergleich zu 5,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 159,0 Millionen USD, gegenüber 208,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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