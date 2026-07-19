Ausblick: Home Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Home Bancorp wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Home Bancorp nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 38,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 25,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,95 USD aus. Im Vorjahr waren 5,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 156,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 208,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at