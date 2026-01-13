Home Bancshares Aktie

Home Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3F3 / ISIN: US4368932004

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Home Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Home Bancshares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen, dass Home Bancshares für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,599 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 24,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 363,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 272,5 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

