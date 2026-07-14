Ausblick: Home Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Home Bancshares stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,611 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Home Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 289,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 369,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,72 Prozent verringert.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at