Ausblick: Home Bancshares vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Home Bancshares lädt am 15.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Home Bancshares im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,593 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 274,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 23,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD im Vergleich zu 2,41 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at