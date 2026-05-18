Ausblick: Home Depot legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Home Depot lässt sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Home Depot die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 30 Analysten von einem Gewinn von 3,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,45 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Home Depot in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 41,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 39,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,02 USD im Vergleich zu 14,23 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 171,19 Milliarden USD, gegenüber 164,68 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at