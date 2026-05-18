Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.05.2026 07:01:06

Ausblick: Home Depot legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Home Depot lässt sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Home Depot die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 30 Analysten von einem Gewinn von 3,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,45 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Home Depot in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 41,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 39,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,02 USD im Vergleich zu 14,23 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 171,19 Milliarden USD, gegenüber 164,68 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Depot

mehr Nachrichten