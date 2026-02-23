Ausblick: Home Depot präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,53 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 38,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 35 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,49 USD je Aktie, gegenüber 14,91 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 31 Analysten durchschnittlich bei 164,63 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 159,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at