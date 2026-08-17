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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Home Depot präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Home Depot wird am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,73 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 26 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 47,26 Milliarden USD – ein Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45,28 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 33 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,94 USD, gegenüber 14,23 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt 170,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 164,68 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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