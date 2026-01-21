Home First Finance Company India Aktie

Home First Finance Company India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWVB / ISIN: INE481N01025

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Home First Finance Company India gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Home First Finance Company India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 12,99 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Home First Finance Company India 10,90 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,83 Milliarden INR aus – eine Minderung von 30,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Home First Finance Company India einen Umsatz von 4,07 Milliarden INR eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 50,62 INR je Aktie, gegenüber 42,83 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 11,08 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 15,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

