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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Home First Finance Company India legt Quartalsergebnis vor

Home First Finance Company India wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 16,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 12,76 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,46 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 27,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,79 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 65,23 INR aus. Im Vorjahr waren 52,35 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten im Durchschnitt 14,04 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 19,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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