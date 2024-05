Ausblick: Home First Finance Company India legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Home First Finance Company India lädt am 09.05.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,78 INR gegenüber 7,28 INR im Vorjahresquartal.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,76 Milliarden INR gegenüber 2,31 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,87 Prozent.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 34,07 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 26,01 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,54 Milliarden INR, gegenüber 7,91 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at