HomeMaid AB Aktie

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WKN DE: A0HL8V / ISIN: SE0001426131

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17.05.2026 07:01:06

Ausblick: HomeMaid (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HomeMaid (B) wird am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,484 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HomeMaid (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 167,0 Millionen SEK – ein Plus von 29,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HomeMaid (B) 129,4 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,29 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,74 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 721,1 Millionen SEK, gegenüber 597,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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