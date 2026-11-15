HomeMaid AB Aktie
WKN DE: A0HL8V / ISIN: SE0001426131
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: HomeMaid (B) präsentiert Quartalsergebnisse
HomeMaid (B) lädt am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,626 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HomeMaid (B) noch 0,570 SEK je Aktie eingenommen.
HomeMaid (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 175,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 2,02 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,74 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 732,4 Millionen SEK, gegenüber 597,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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