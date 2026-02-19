HomeMaid AB Aktie

HomeMaid AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HL8V / ISIN: SE0001426131

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: HomeMaid (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HomeMaid (B) präsentiert am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,583 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HomeMaid (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 28,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 173,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135,2 Millionen SEK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,13 SEK, gegenüber 1,38 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 596,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 500,9 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

HomeMaid AB (B) 35,00 2,34% HomeMaid AB (B)

