HomeMaid AB Aktie

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WKN DE: A0HL8V / ISIN: SE0001426131

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20.08.2026 07:01:06

Ausblick: HomeMaid (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HomeMaid (B) veröffentlicht am 21.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,533 SEK gegenüber 0,450 SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 136,5 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 180,0 Millionen SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 2,31 SEK je Aktie, gegenüber 1,74 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 736,4 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 597,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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