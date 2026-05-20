Honasa consumer Aktie
WKN DE: A3E3BT / ISIN: INE0J5401028
|
20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Honasa consumer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Honasa consumer wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,57 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Honasa consumer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 INR in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,40 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 19,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 INR im Vergleich zu 2,24 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 23,52 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,67 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg S
|
20.05.26
|Ausblick: Honasa consumer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Honasa consumer präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg S
|354,60
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.