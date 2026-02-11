Honasa consumer Aktie
WKN DE: A3E3BT / ISIN: INE0J5401028
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Honasa consumer präsentiert Quartalsergebnisse
Honasa consumer öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Honasa consumer im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,800 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Honasa consumer nach den Prognosen von 8 Analysten 5,85 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,18 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,76 INR im Vergleich zu 2,24 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 23,09 Milliarden INR, gegenüber 20,67 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Honasa consumer limited Registered Shs 144A Reg S
