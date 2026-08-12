Honasa consumer Aktie

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WKN DE: A3E3BT / ISIN: INE0J5401028

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Honasa consumer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Honasa consumer wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,22 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Honasa consumer noch 1,27 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 24,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,40 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,95 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,67 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,15 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28,53 Milliarden INR, gegenüber 23,92 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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