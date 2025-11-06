Ausblick: Honda Motor legt Quartalsergebnis vor

Honda Motor wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,679 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,95 Milliarden USD gegenüber 36,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,03 USD aus. Im Vorjahr waren 3,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 144,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 142,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at