Honeywell Automation India Aktie

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WKN DE: A1C6EU / ISIN: INE671A01010

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Honeywell Automation India gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Honeywell Automation India veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 195,50 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,68 Prozent erhöht. Damals waren 135,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 15,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 13,27 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,49 Milliarden INR umgesetzt.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 761,83 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 593,81 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 52,68 Milliarden INR, gegenüber 46,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

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