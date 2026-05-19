Ausblick: Honeywell Automation India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Honeywell Automation India wird am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 154,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Honeywell Automation India 158,26 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 3,00 Prozent auf 11,48 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell Automation India noch 11,15 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 587,85 INR im Vergleich zu 592,15 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 47,30 Milliarden INR, gegenüber 41,82 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at