Ausblick: Honeywell Automation India präsentiert Quartalsergebnisse

Honeywell Automation India wird am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 178,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 149,35 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 14,00 Prozent auf 12,44 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 609,23 INR, gegenüber 592,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 46,67 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,82 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at