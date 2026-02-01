Honeywell Automation India Aktie
WKN DE: A1C6EU / ISIN: INE671A01010
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Honeywell Automation India präsentiert Quartalsergebnisse
Honeywell Automation India wird am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 178,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 149,35 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 14,00 Prozent auf 12,44 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 609,23 INR, gegenüber 592,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 46,67 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,82 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell Automation India Ltd Dematerialised
|
07:01
|Ausblick: Honeywell Automation India präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Honeywell Automation India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Honeywell Automation India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Honeywell Automation India Ltd Dematerialised
Aktien in diesem Artikel
|Honeywell Automation India Ltd Dematerialised
|33 400,00
|3,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.