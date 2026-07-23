Honeywell International Aktie

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WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056

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Bilanzausblick 23.07.2026 12:11:00

Ausblick: Honeywell International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Honeywell International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Honeywell International.

Honeywell International wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,82 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell International 4,90 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,52 Prozent auf 5,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell International noch 10,35 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,28 USD, gegenüber 14,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 20,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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