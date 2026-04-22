Honeywell Aktie

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WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Quartalszahlen im Fokus 22.04.2026 09:11:00

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die Honeywell-Bilanz.

Honeywell stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,30 Milliarden USD - ein Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honeywell 9,82 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,52 USD, gegenüber 7,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 39,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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