Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Zahlen voraus
|
28.01.2026 17:51:00
Ausblick: Honeywell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Honeywell präsentiert in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Honeywell noch 1,96 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,96 Milliarden USD aus - eine Minderung von 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Honeywell einen Umsatz von 10,09 Milliarden USD eingefahren.
Der Ausblick von 23 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,07 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,71 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 38,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 38,50 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Honeywell
|
17:51
|Ausblick: Honeywell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
23.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Honeywell
Aktien in diesem Artikel
|Honeywell
|184,38
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street geht es leicht aufwärts. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.