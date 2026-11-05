Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie

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WKN DE: A0YGZE / ISIN: US43858F1093

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,499 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hong Kong Exchanges and Clearing noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,47 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 994,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 4,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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