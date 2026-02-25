Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing legt Quartalsergebnis vor

Hong Kong Exchanges and Clearing stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,385 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hong Kong Exchanges and Clearing 0,380 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,36 Prozent auf 856,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing noch 820,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,68 Milliarden USD, gegenüber 2,83 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at