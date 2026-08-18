Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie

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WKN DE: A0YGZE / ISIN: US43858F1093

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing präsentiert am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,494 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 925,0 Millionen USD umgesetzt.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,07 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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