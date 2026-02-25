Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hong Kong Exchanges and Clearing lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,01 HKD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,99 HKD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hong Kong Exchanges and Clearing nach den Prognosen von 6 Analysten 6,68 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,38 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,64 HKD je Aktie, gegenüber 10,32 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 28,64 Milliarden HKD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 22,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at