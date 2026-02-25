Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie

Hong Kong Exchanges and Clearing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJY9 / ISIN: HK0388045442

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hong Kong Exchanges and Clearing lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,01 HKD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,99 HKD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hong Kong Exchanges and Clearing nach den Prognosen von 6 Analysten 6,68 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,38 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,64 HKD je Aktie, gegenüber 10,32 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 28,64 Milliarden HKD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 22,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

12:17 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
