Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie
WKN DE: A0NJY9 / ISIN: HK0388045442
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hong Kong Exchanges and Clearing gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,91 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,88 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,91 Milliarden HKD – ein Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Kong Exchanges and Clearing 7,78 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,70 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum 14,05 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,02 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 29,26 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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