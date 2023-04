Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hong Kong Exchanges and Clearing gibt am 26.04.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,48 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Hong Kong Exchanges and Clearing einen Gewinn von 2,11 HKD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,32 Milliarden HKD gegenüber 4,69 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,13 HKD je Aktie, gegenüber 7,95 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 21,97 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 18,46 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

