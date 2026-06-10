Ausblick: Hooker Furniture stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hooker Furniture öffnet am 11.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 85,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD im Vergleich zu -2,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 302,8 Millionen USD, gegenüber 278,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at