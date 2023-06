Ausblick: Hooker Furniture stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hooker Furniture lässt sich am 08.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hooker Furniture die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,110 USD. Dies würde einer Verringerung von 57,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hooker Furniture 0,260 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 121,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,3 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 537,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 583,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at