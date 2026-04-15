Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
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15.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hooker Furniture vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hooker Furniture öffnet am 16.04.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,070 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hooker Furniture -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Hooker Furniture 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 74,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hooker Furniture 104,5 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,440 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 312,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 397,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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