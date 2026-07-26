Ausblick: Hope Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hope Bancorp stellt am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,255 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hope Bancorp -0,220 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 32,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 146,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 215,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 632,6 Millionen USD im Vergleich zu 967,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at