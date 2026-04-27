Ausblick: Hope Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hope Bancorp äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,223 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hope Bancorp ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Hope Bancorp 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 145,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 37,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hope Bancorp 233,4 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 625,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 967,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at