Horace Mann Educators CorpShs Aktie
WKN: 882987 / ISIN: US4403271046
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Horace Mann Educators informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Horace Mann Educators wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass Horace Mann Educators für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,787 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Horace Mann Educators in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 321,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 411,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,52 USD je Aktie, gegenüber 3,90 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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