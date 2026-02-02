Horace Mann Educators CorpShs Aktie

Horace Mann Educators CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882987 / ISIN: US4403271046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Horace Mann Educators legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Horace Mann Educators präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 314,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 23,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,68 USD je Aktie, gegenüber 2,48 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,39 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Horace Mann Educators CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Horace Mann Educators CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Horace Mann Educators CorpShs 44,81 1,59% Horace Mann Educators CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen