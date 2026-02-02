Ausblick: Horace Mann Educators legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Horace Mann Educators präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 314,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 23,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,68 USD je Aktie, gegenüber 2,48 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,39 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

