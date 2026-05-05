Horace Mann Educators CorpShs Aktie
WKN: 882987 / ISIN: US4403271046
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Horace Mann Educators öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Horace Mann Educators wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,13 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,83 Prozent erhöht. Damals waren 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 319,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 416,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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