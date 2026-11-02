Ausblick: Horace Mann Educators verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Horace Mann Educators veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Horace Mann Educators noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Horace Mann Educators in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 320,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 438,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie, gegenüber 3,90 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net